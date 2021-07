Vawk in silfaina tur sem leh

Serchhip Bialtu MLA Lalduhoma chuan vawk hri (ASF) leng mek laka vawkte an him theihna atan vawk in silfaina tur, Bleaching Powder sem leh

Kar kaltaa Bialtu MLA in vawk in kah thianghlimna (DisInfectant- Sodium Hypochlorite) a lo sem tawh chu Bial chhunga vawk vulhtuten an inchan loh avang leh khatiang Damdawi kha lei leh mai tur a awm remchan tawh loh avangin Bialtu MLA chuan nimin khan a bial chhunga vawk vulhtute tan vawk in silfaina tur Bleaching Powder hi a sem leh a ni.

Bialtu MLA in Vawk In Sil/kah thianghlimna / Sil faina tur Bleaching Powder (Calcium hypochlorite – formula Ca(ClO)2 ) a sem hi Bag 32 niin, Serchhip assembly bial chhunga VC 18 (Serchhip, Thenzawl, Buangpui leh Neihloh)-a VC tinte hnenah Bag 2 ṭheuha sem lehin, Tui Litre 1 khat zelah Bleaching Powder hi Thirfiante 1-a pawlh tur a ni.

Hetihlai hian AH & Vety department chhinchhiah danin, nimin khan Serchhip District-a ASF hri lenna hmunah vawk 103 a thih belh leh a, heti hian ASF lenna hmuna vawk thi chu 2459 a tling tawh a ni.

