Aguero a inhliam

Barcelona striker thar Sergio Aguero chu a ke ding lam kaihza tha hliam avangin chawlhkar 10 zet a chawlh a ngai dawn.

Barcelona chuan hemi chungchanga thuchhuah an siamah Argentine forward hliam nat dan hi endik a nih tawh thu an puang a ni.

Kum 33 mi, Aguero hian kum 10 chhung alo khelh tawhna Manchester City chu June thla khan chhuahsanin Barcelona hi a zawm a, Barcelona tan hian kum 2 daih contract a ziak a ni.

Aguero hi City tana goal thun hnem ber niin game 390-ah goal 260 a thun hman a ni.

