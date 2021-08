ASF vangin vawk 265 an thih belh leh

Vawk Pul hri, African Swine Fever (ASF) avangin nimin khan khan vawk 265 an thi leh.



Nimin vek khan Animal Husbandry and Veterinary department hriatpuinain vawk 78 suat an ni a, heti hian vawk suat tawh zawng zawng zat chu 8368 an tling tawh a ni.

Tun dinhmunah Mizoram district 11-a khua leh veng 225-te chu African Swine Fever Infected Area a puan a ni tawh a, Mizoram hmun hrang hrangah ASF vangin vawk 21894 an thi tawh a ni.



Nimin khan chhan hriatloha vawk thi 34 awmin, heti hian Mizoram hmung hrang hrangah chhan hriatloh leh ASF rinhleh vanga vawk thi 707 an awm tawh.

African Swine Fever lenna rinhleh veng leh khua 99 a awm mek bawk.

Animal Husbandry and Veterinary department te chuan vawk leh sanghal thi a awmin phone number 8731975444 leh 8974027269 ahte hriattir turin mipuite an chah a ni.

