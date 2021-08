Assam Police-in thir tlawn an lâkte an rawn dahlêt

Bairabi Zophai area-a Ch.Chhunga leilet leh IR Bn. Camp panna kawng lei dawh meka Assam Police-ten thir tlawn phuar tawh ṭhiahsaka Assam lama an phurhthlak chu nimin tlai dar 6 khan an rawn dahkir leh.

Zirtawpnia Assam Police-ten lei dawhna tur thir tlawn an phurh thlak hnuah hian boruak a lum chho hman a, Bairabi bul Zophai lamah hian nimin khan Assam Police tam zawk rawn inchhek an tum a, mahse, Mizoram sawrkar thuneitute’n an lo hriat lawk avangin Mizoram Police an lo inring lawk a, chuvangin an lo lût ta lo niin thulakna chuan a tarlang.

Assam Police-ten bungrua an laksak chungchangah hian Bairabi Police Station-ah he lei dawhtu Contractor R.Lalthachungnunga, Bairabi North chuan FIR a thehlut a, lei dawh hna pawh Inrinni khan Mizoram police-te venhimna hnuaiah chhunzawm a ni a, Bairabi SDC, Kolasib SDPO leh police ṭhahnem takin a hmunah an tlawh bawk.

Lei dawhna hmun leh a chhehvela Mizoram police engemawzat awm te chu ramri ralmuanna tichhe thei nia a hriat thu leh la sawn tura Hailakandi DC-in Kolasib DC a ngenna chu chhangin, Kolasib DC Dr. H.Lalthlangliana chuan lei dawh mek chu Assam police-ten an tibuai tawh lovang tih Hailakandi DC-in a tiam loh chuan an police-te an laksawn loh tur thu Hailakandi DC hi a hrilh a, hemi hma, Inrinni khan Kolasib DC hian Hailakandi DC hnenah hian Assam Police-te Mizoram chhunga an luh bakah hnathawktute tan harsatna

an siam thu leh hmanrruavan ru tih hriattirna leh hma la tura ngenna a thawn a ni.

Nimin tlai dar 6 khan Assam Police-te hian thirtlawn an rukte hi SDPO, Hailakandi hovin Kolasib SDPO leh Bairabi OC-te hnenah an rawn dahlet a ni.

Like this: Like Loading...