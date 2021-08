Khelo India sum senga hnathawh Minister-in tlawh

Nimin khan Sports Minister Robert Romawia Royte chuan Lengpuia MSSC Mini Sports Complex hmuna Khelo India sum cheng nuai 500 senga Football Astroturf Field siam mek chu a tlawh.

MSSC engineer-te report danin he field hi a dung 110 metre leh avang 74 metre phullem phah bakah a sir kual chhuakin footpath metre 2 chu Paver block phah kual leh hung a ni bawk. Football Field hnathawh hi zawh tawh niin a pavillion leh compound light system sak mekte chu tun August thla chhunga zawh theih beisei a ni. Helai hmunah vek hian Hockey Ground leh sports facilities dangte siamna tur hmun pawh Minister hian a en tel bawk a ni.

Er. H.Lalzirliana chuan Lengpui Football Fielda phullem phahna senso 12% (cheng nuai 60) leh 1% (cheng nuai 5), avaiin cheng nuai 65 chu sawrkarah a lut a, cheng nuai 35 chu Mizoram sawrkar tâ niin, a bak cheng nuai 30 chu Central sawrkarah chhun luh a nih thu a sawi.

Sports Minister chuan Muallungthu a MSSC Complex a Khelo India sum cheng nuai 550 senga Hockey Astroturf Ground siam mek leh cheng nuai 500 senga Football Astroturf ground siam tharna hmun turte tlawhin Hockey grounda phah tur Astroturf te pawh a endik nghal a ni.

