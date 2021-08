CAB khauh lehzualin kalpui dawn

Serchhip District Bawrhsap Kumar Abhishek, IAS chuan Serchhip bazar leh hmunpuiahte Covid Appropriate Behavior (Covid laka himna dan) khauh lehzuala kalpui a nih dawn avangin thawktute awm dan tur thuchhuak a siam.

Serchhip District Bawrhsap chuan ni 30.7.2021-a thupek a lo chhuah tawh hmanga Covid-19 Executive tura a ruatte chu Covid-19 laka mipui an him theihna tura nasa leh zual zawka hma la turin a hriattir a, an duty chhungin an kal kual ṭhin tur a ni tih a tarlang.

Serchhip Bazar hmunpuiah Covid Appropriate Behaviour (CAB) kengkawh turin Serchhip Kawnpui North VLTF area-a duty tura ruatte chu Serchhip Kawnpui VLTF Area-a Covid-19 Executive Duty-te belhchhah turin nimin aṭang khan duty tura tih an ni a, Covid-19 Executive Duty-te chu duty hun chhunga an duty-na hmunah an awm lo a nih chuan Disaster Management Act 2005 hnuaia hrem an nih tur thu a tarlang bawk.

Like this: Like Loading...