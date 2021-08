Tokyo India team roundup

@ India medal beiseina pakhat, hmeichhe hockey-ah India nulate chuan Bronze medal inchuhnaah 3-4-in Great Britain an hneh lova, Great Britain hian 2-0-in hma an hruai hmasa phawt a, India chuan an draw bakah 3-2-in an lehthal zet a, mahse Great Britain hian third quarter-ah an si phurh sutin an chakna goal an thun zui ta bawk a ni. Palina chu Olympic Hockey-a India nulate an thlen san ber a la ni ta rih a ni.

@ Men’s 50km Race Walk-ah Gurpreet Singh chuan 15km kal tur a la neih laiin a taksaa harsatna a neih avangin a kal chhuak zo lova, kum 37 mi hi intihsiakna a chawlhsan lai hian 51-naah a awm a, mi 59 tel zinga mi 47 an kal chhuak thei a ni.

@ Women’s Golf-ah Aditi Ashok chu medal chuh thei zingah a la awm zel a, third round-ah pahnihnaah a awm a ni.

@ Women Wrestling 50kg Freestyle-ah kum 29 mi, Seemla Bisla chuan Olympic-a a khelh hmasak berah Tunisia aiawh Sarra Hamdi lakah 1-3-in a tlawm a, Hamdi hi quarterfinal-a a chak loh zui avangin Seema hian repecharge round pawh a thleng thei ta lo a ni.

@ Wrestling Men’s 65kg Freestyle-ah Bajrang Punia chu Bronze medal la thei dinhmunah a la ding a, Semifinal-ah hian Rio 2016-a bronze medalist Haji Aliyev lakah 12-5-in a chak lova, Inrinni khian bronze medal chuhin a inbuan leh dawn a ni.

@ Women’s 20km Race Walk final-ah India record holder Priyanka Goswami chuan kawng chanve vel thleng chu hmahruaitu zingah tel mahse a tawpah 17-naah a thleng a, India aiawhtu dang Bhawna Jat chu 32-na a ni bawk.

@ Men’s Team 4X400m Relay-ah India team-te chuan heat 2-ah Asian record thar siam mahse a pumpuiah 9-na niin final spot an thleng zo lo chiah chiah a ni.

Like this: Like Loading...