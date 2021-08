Cavani Uruguay tana khel tura kohna sût

Edinson Cavani chu Uruguay-in ram tana khel tura an kohna an sût avangin international break laiin Manchester United-ah a awm zel thei dawn a ni.

Premier League club-te chuan tunkar chhoa World Cup qualifying leh friendly match khel turah red-list ram player-te chu chhuahtir an phal lo hlawm a, Cavani pawh hian United game ṭhenkhat khel thei lo turin inruahman zet tawh mahse Uruguayan Football Association chuan Edinson Cavani an kohna chu an sut leh thu an puang a, Uruguay hian World Cup qualifier-ah hian Peru, Bolivia leh Ecuador-te an hmachhawn dawn a ni.

Red-list player-te hi ram tana an khela an chhuak a nih chuan UK-a an let leh hnuah ni 10 khung hran phawt an ngai dawn a, Tottenham player pahnih – Giovani Lo Celso leh Cristian Romero-te chu Argentina tana khel turin an haw a, Argentina hi red-list ram a nih avangin Spurs game 3 an khel thei dawn lova, Argentina hian World Cup qualifer-ah Venezuela, Brazil leh Bolivia-te an hmachhawn dawn a ni.

Aston Villa Argentina player pahnih goalkeeper Emi Martinez leh midfielder Em Buendia-te chu Argentina match hmasa pahnih khelh phalsak niin, an match thumna Bolivia hmachhawn lova UK-a kir tura tih an ni a, anni pahih hi chuan Villa game khat chiah khelh theih loh an nei ang.