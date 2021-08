Champions League chawi leh ka duh:Messi

Paris St-Germain player thar, Lionel Messi chuan PSG a zawm hnuah vawi khat tal Champions League chawi leh chu a suangtuahna ram a nih thu a sawi.

Argentina captain kum 34 mi hian Barcelona tan Champions League title ṭum 4 a chawi tawh a, Champions League a chawi hnuhnun ber chu kum 2015 kha niin, PSG pawh hian Champions League an lak hmasakna ber tur lak tumin an bei ve mek a, 2020 final khan Bayern Munich lakah an tlawm a ni.

Nimina PSG-in an player thar an tlangzarhnaah hian Messi chuan, “Ka tum leh ka suangtuahna chu Champions League vawi khat tal chawi leh hi a ni,” tiin a sawi a, “He hmuna chawi thei tur team hi kan neiin ka hria,” a ti bawk.

Messi chuan harsa ti taka Barcelona a chhuahsan hnua a nuna bung thar a ṭan tur chu hlimawm a tih thu a sawi a, training session neih ṭan thuai pawh a duh thu a sawi bawk.

Tarlan tawh angin Messi hian PSG tan hian kum 2 daih tur contract a ziak phawt a, hemi hnu hian a kum thumna tur chu a duh chuan a ziak belh thei dawn a, Jersey number 30 a ha dawn a ni.

PSG president Nasser al-Khelaifi pawhin Messi-a’n PSG zawm a thlang chuan a tihlawm thu leh chhuanawm a tih thu a sawi a, PSG-a Messi lût chuan Kylian Mbappe pawh an chelh theih phah a rin thu a sawi bawk

