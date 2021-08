Football thuthang (12.8.2021)

@ Paris St-Germain chuan Argentina captain Lionel Messi, 34, an lakluh tak avangin an sum chet dan a in-balance theih nan an first team player 10 vel lai a hralh a ngaih hmel a, Senegal midfielder Idrissa Gueye, 31, Spain midfielder Ander Herrera, 31, leh Argentina striker kum 28 mi, Mauro Icardi-te chu an hralh theih tur zingah an tel. (Sport)

@ Manchester City chuan Brazilian goalkeeper Ederson, 27, leh England midfielder Phil Foden, 21-te chu Etihad Stadium-a an contract thar tur chungchangah dawr thar tumin ruahmanna an nei mek. (Mail)

@ Manchester striker Anthony Martial chu Inter Milan lama kal tur anga sawi nimahse United chuan kumin nipuiah France forward kum 25 mi hi hralh an tum lo (Telegraph)

@ Hetihlai hian Paris St-Germain-in kumina Messi chungchanga an insawrbing avangin Paul Pogba chuan free transfer-a PSG a pan hma-in Manchester United-ah kum khat dag a la awm leh phawt dawn niin a lang. (Daily Mail)

@ Tottenham chuan Lautaro Martinez, 23, chu lak tumin an dawr mek a, hetihlai hian Inter Milan chuan Argentina striker kum 28 mi leh Chelsea panfel ṭep tawha sawi Belgium forward kum 28 mi, Romelu Lukaku-te chu hralh an tum lo niin sawi a ni. (Football Insider)

@ Arsenal, Tottenham leh Everton-te chuan Switzerland midfielder Denis Zakaria, 24, chu Borussia Monchengladbach aṭanga lakchhuah dan an ngaihtuah hlawm. (Bild)

@ Jack Grealish chuan Aston Villa assistant manager John Terry chu Manchester City a pan theihna tura ṭanpui turin a titipui. (Daily Mail)

@ Chelsea chuan France defender kum 26 mi, Kourt Zouma man atana an chhiar zat £25m-ah an la ding reng a, Zouma hi West Ham chuan an ngaihven a ni. (90 Min)

@ Arsenal chuan Real Madrid-a Norweigian midfielder kum 22 Martin Odegaard hmalam hun tura thutlukna siam hun an nghak mek. (DefensaCentral)

