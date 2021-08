‘Chiahpuam’ anga Serchhipa kalpui sum peipunna hlâwk a puak keh

Mizorama dân lova sum peipunna lian bera sawi, kum 2008-a puakkeh ta, ‘Chiahpuam’ anga Serchhipa sum peipunna kalpuia sum dahtute chuan an sum dahte an lâk chhuah theih loh hnuah nizan hmasa khan an sum dahna nia sawi, Jenny Malsawmtluangi, Serchhip Dinthar Veng-in Tuikhuah Venga dawr a siam, PC Store-a bungruate chu laksak tumin an bei a, mahse Police-te rang taka a hmunah thlengin bungraw lak chhuah tawhte pawh dahlet leh a ni.

He sum dah punna hi kum 2017 March thla aṭang khan Jenny Malsawm-tluangi hian a kalpui ṭan a, a tirah chuan chawlhkar hnih chhungin 15%-a pungin a kalpui a, mahse kum khat hnu velah thla khata 15%-a pungin a kalpui leh niin sawi a ni a, a hnena sum dahtute leh an dah zat chhinchhiah-na hi a nei lo niin Police-te chuan an sawi a, hei vang a hnena sum dahtu zat leh an sum dah zat hi hriat mai theih a ni rih lo tih an sawi a, nimin khan Police-te hian sum dahtu zinga mi 37 thu zawhfiah an nei tawh a, sum dahtute hi Serchhip khawpui chhung bakah khaw dang pawh an awm a, sum dahtu hi mi 50 chuang an nih an rin thu leh sum dahtuten sum lak chhuah tur an neih hi cheng nuai 500 chuang a nih an ring a, nimina sum dahtu thuzawhfiah tawhte sum dah zat belhkhawm hi cheng nuai 400 a tling tawh a, hriat theih chinah sum dahtute zingah hian a tlem lamah ₹50,000/- dah an awm laiin, a dah tam berin cheng nuai 60 a dah a, cheng nuai 10, 20, 30 bawr dah an awm nual bawk.

Jenny Malsawmtluangi hian a sum dawn khawm hi hmun dangah peipung lovin, a sum dawnte chu sum dahtu dangte sum dah pun (interest) atan a pe chhuak leh mai ṭhin niin hriat a ni a, kumin May thla aṭang khan a hnena sum dahtute hnena sum pêk chhuah turah hian buaina a nei ṭan a, hetihlai hian mi ṭhenkhat chu kumin July thleng khan an sum pung pêk chhuah a la nei a, sum dahtu ṭhenkhat chuan an sum dahte chân mai an hlauhthawn tak avangin nizan hmasa khan a dawr, PC Store, Tuikhuah Venga bungaw awmte chu a hnena sum an dah aia laksak tumin an luhchilh a, he thil thlen hnu lawk hian Serchhip Police-te chu a hmunah rang taka thleng nghalin boruak sosang tur an khap daih nghal bakah bungraw an lakchhuah ṭhenkhat pawh an dahlet leh a, bungraw lo la chhuak tawh ṭhenkhatte pawh dahkir leh turin an ngen a, nimin zing thleng khan he dawr aṭanga an lakchhuah bungraw dahkirte an la awm tih an sawi a, hetihlai hian Punjab National Bank (PNB) chuan Jenny Malsawm-tluangi hian an hnena loan a lak hmanga a dawr hi kalpui a ni a, loan a la rulh zawh loh avangin a dawr bungrua-te chu an tâ a ni tih thu nimin khan Serchhip Police-te hnenah hian an thlen ve nghal bawk a ni.

Nizan hmasaa a dawr beih a nih hnu hian Police-te chuan Jenny Malsawmtluangi hi an la nghal a, a chenna in pawh dap nghal a ni a, mahse sum leh pai chhehrelh hmuh an nei lova, nimin khan a chenna inah dahlet ni mahse Police-te chuan hmun danga a kal phalsak lovin an hreng rih a, nimin vek khan a bank account 5 pawh khawi chet theih loh turin an dahsak nghal a, a bank account neih hriat theih chinah chuan a sum dawn khawm a dahna tur âwm ang a awm lo nia hriat a ni.

Hemi chungchangah hian sum dahtute hian Police hnenah FIR an la thehlut lova, Serchhip Police-te chuan Jenny Malsawm-tluangi’n sum dahpunna a kalpui hi sawrkar aṭanga hriatpuina a nei lo tih sawiin, a hnena sum dahtute hi ziakin inremna emaw, intiamkamna lehkha siampui a nei lo tih an sawi a, ṭawngkaa inremna neia sum dah vek an nih thu sawiin, midang zawmpui a nei lo nia an ngaihthu an sawi bawk.

Nimina thuchhuah a siamah SP, Serchhip chuan mipuite chu chiai lova fimkhur taka awm tur leh Police-te hmalakna thlawpa ngaichang turin a ngen a, “Kan pawisa thawh chhuah hlu takte hi sum leh pai it avanga dan kalh a pawisa dahpunnaahte kan dah tur a ni lo,” tiin, pawisa la khawm a (collect) a pung nena sem chhuak leh tur chuan sawrkar phalna lak hmasak a ngai a, pawisa pung tur zat pawh RBI bituk/phal chin a awm ṭhin tih a sawi a, Bank pangai aia pung tam tak a pe let leh thei nia insawi te chu phalna an neih leh neih loh hriat hmasak loh chuan dawr loh a him ber tih sawin, hetianga dan kalha thil ti ṭhinte hi an lakah thubuai siamsak theih a ni tih a sawi bawk.

Like this: Like Loading...