Mizoram sawrkar lei dawhna hmanraw latu Assam Police rukruk case awrhtir tum

Nimin khan Bairabi Zophai area-a Ch.Chhunga leilet leh IR Bn Camp panna kawng lei dawh mekah Assam Police-ten hmanrua an laksak chungchangah Assam Police te chu rukruk case awrhtir an nih dawn thu Kolasib district bawrhsap Dr H Lalthlangliana chuan a sawi.

Ch. Chhunga leilet bul amanga Zophai IR outpost panna lei (bridge) hi RCC hmangin Mizoram PWD chuan an dawh a, helai hmunah hian nimin khan Assam Police 10 vel rawn kalin thawktute chu an hna chawlhsan turin an hriattir bakah lei dawhna hmanrua rod an phuar tawh quintal 5 vel chu an ṭhiat a, 207 mini truck hmangin Assam lamah an phur thla nghal a ni.

Lei dawhna bungrua an lak chungchangah hian Kolasib bawrhsap chuan Assam Police-te chu rukru case awrhtir an ni dawn tih nizan khan a sawi a, “Bairabi SDC sawi danin chawhnu dar 12:30 khan Assam Police duty, Sumo-a kal velin helai hi an lo kal a, hnathawkte chu anmahni lam kawr ral lama kal turin an ko va. Anni hi an kal duh bik lova, AP-ho hian an rod phuar sa tlem chu ṭhiatin an la a, dar 1 vel khan an tlanliamsan leh nghal a ni,” a ti a. Helai hi IR camp kalkawng bul hlam hnih emaw lek niin, police-te pawh duty nghal tura hriattir an ni a, he lei (bridge) dawh hna hi thawh zawh vat a nih theihnan hma la zui tura hrilh an nih tawh thu a sawi. “Police hotute pawh hetiang hna pawimawh, engvanga veng lo nge an ni tih zawtin duty hnan nghal tura hrilh an ni,” a ti bawk.

Bawrhsap sawi danin Ch. Chhunga leilet leh IR camp panna kawng inkar lei dawh hi an zawh tawh hial rin a nih laiin thawktute an lo chawl veng veng a, kar hmasa khan lei (bridge) dawhtute hi office-ah kovin hna thawk zo vat tur leh magistrate leh police-te pawh hrilh hre zel tura hriattir an ni. Mahse SDC leh Police lam pawh hrilh chuang lovin hna an lo thawk ve leh niin a sawi a. Lei dawh mek hi ‘status quo’ chhuanlama kum khat zet an lo pending tawh chu kumin kumtira Zophaia thlam kangah vai hnathawk an tlanchhiat hnua a rang thei ang bera zo tura hmalak zui a ni.

Kolasib Today editor, Andrew VL Auva sawi danin he Lei dawhna tur hian ‘Central Special Assistance’ amangin sum hmuh a ni a, Lei dawh mek hming hi ‘Mini bridge on IR Approach Road to NH-154 along with Ch. Chhunga paddy field’ a ni. He Lei dawh mek hi Kolasib PWD Division enkawl a ni a, Estimate Amount chu cheng nuai 64.90 a ni a, kumin (2021) February thla aṭanga thawh ṭan, Covid-19 hrileng avangin hun engemawchen chawlhsan a ni.

Like this: Like Loading...