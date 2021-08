Chin hriat loh state pawn atanga thlai lo lut ei loh a him tih sawi

Dy. Commissioner of Food Safety-Cum- Controlling & Licensing Authority, Directorate of Health Services, Lalsawma chuan thlai lamah Mizoram kan intodelh thawkhat a ni tih Covid-19 hri lêng kara kan thlai thar chhuah kan sem darh danah a hriat a, heng kan ram chhunga tharchhuahte hi a thianghlimin a him tawk a, chuvangin, chin hriat loh State pawn aṭanga lo lutte chu ei loh theih a him ber tih a sawi.

Nimina ei leh in chungchanga fimkhur tura mipuite hnena thuchah a siamah Dr. Lalsawma chuan ti leh In thianghlim khawih hmelhemna (adulteration) chu thil thleng thei leh thil pawi tak a ni a, Food Laboratory changtlung zawk Mizoramin a la neih loh avang leh, ei leh in Mizorama lo lutte test sen a nih ṭhin loh avangin ei leh in thianghlim lo avanga harsatna chu thleng palh theih reng a ni tih hre turin mipuite a chah a ni.

Ei leh in thianghlim lo laka mipui him theih nan mipuite hriattur pawimawh tarlangin, ei tur fun felsa thlap (packed food) chu a phui ṭha hle tur a ni tih tarlangin, heng hi lei dawnin ngun taka enfiah ṭhin tur a ni a, a fun a phui tawk lo a nih chuan lei loha ei loh bawk a him tih a sawi a, ei tur (packed food) chu a label aṭangin engtika siam nge tih leh ei theih hun chhung tura ruat enchian ṭhin tur a nih thu leh siamna rei tawh leh ei theih hun chhung ral hnai tawh a nih chuan lei lohva ei loh a him tih a tarlang bawk.

