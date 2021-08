Electric bill sang uchuak leh felhlelte siamtha turin MPYCC-in sawrkar phût

Mizoram Pradesh Youth Congress Committee (Congress |halai) chuan electric bill sang uchuak leh felhlelte chu mipuiin bill an pek hma ngeiin, a rang thei ang bera enfel a siamṭha vat turin Mizoram sawrkar an phut a thu an sawi a, Electric bill tihpunna pawh Covid-19 hripuiin min châmchilh chhung chu hmang lo tur leh, bill pawh tihniam zawk hial turin Mizoram sawrkar an phût thu an sawi.

Congress |halai hian nimina an president Dr. Lalmalsawma Nghaka hova thuthar lakhawmtute an kawmnaah he thu hi sawiin, Covid-19 hripui lêng avangin Mizoram mipui mai ni lo khawvel a buai mek a, Mizoram chuan ei leh bar, sum dehchhuahna kawngah kan tuar na bik hle tih sawiin, nitina eichawp zawng, lirtheia eizawng, sumdawngte leh sawrkar hnathawk lo mipui tam zawkte sum leh pai dinhmun a tlahniam nasa hle tih an sawi a, din chhuah leh ngaihna awm lo khawpin ṭhenkhat chu mangangin an rûm mek tih an sawi a, hrileng ûmbo nan tiin mitin maiin kan theihna zawnah sawrkar an thlawp a, a kaw tawpah mipui an ṭang tawh a ni, an ti bawk.

Congress |halai chuan State dang sawrkarten theihtawpin mipui thlamuan-na turin ṭanpui ngaite puihna tur ruahmanna thar an siam a, sawrkara chawi tur bill an ngaihhnathiam bawk a, heng ang hmuh hian rualawh a na hle tih an sawi a, MNF sawrkar duhthusamin JERC kal se chuan Electric bill hi 41.92 % laia sâng tur a ni a, mahse JERC lamin em ema an tih avangin Electric bill hi 20.68%-in tihpun a ni ta zawk tih an sawi a, Petrol-ah 5% leh Diesel-ah 2.5%-in chhiah an tihpun avangin mipui zawng zawngin harsatna kan tawk chho mek a, lirthei neitute tan POL man chu phurrit a tling tak meuh tawh niin an sawi bawk.

Congress |halai chuan hetiang ang hun runthlak kan tawh lai mek hian Mizoram sawrkar erawh chuan electril bill hmangin min sawrfu a tum nge, electric bill a rawn thleng a, mitin mai mak tih khawpa sâng leh felhlel a ngaih theih a rawn thleng tih sawiin, lungchhiat thlak an tih thu an sawi a, Lockdown avanga dawr khar, electric main switch-a off thlapte pawh bill sâng hian a kal kân bik lo tih an sawi a, electric bill chu a hmuna reading la lova rinthu anga bill avangin bill dik lo, bill tam uchuak a tam phah hle nia an hriat thu sawiin, tuna mipuite electic bill dawn chu a thla hmasa bill aia a let hnih let thuma tam a awm nual niin an sawi bawk.

Congress |halai chuan Power & Electricity Minister chuan a ministry chu a enkawl hneh lo nge? Sawrkar pawisa nei tawh lo mangangin Electric bill leh POL hmanga sum tuak a tum zawk tih sawifiah turin Mizoram sawrkar an phut thu sawiin, mi tam tak manganga leh lungngaia an rum laia an lungngaihna leh manganna belhchhahna tura electric bill sâng uchuak leh felhlel a ni ta chu na an tih thu leh demawm an tih thu an sawi bawk.

