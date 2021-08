Club training ground-ah Kane a la kir lo zel

Tottenham striker Harry Kane chu a ni hnihna atan club training ground-ah a la in-report lo leh a, Tottenham-a a hmalam hun chu a chiang lo chho zel a ni.

Manchester City-in an ngaihven mek, England striker kum 28 mi hi England captain hi Thawhṭannia coconavirus test nei tura tih a ni a, mahse a inlan lova, nimin pawh khan a inlan lo chhunzawm leh a, a in-report loh avang hian chawitir a ni dawn a, hetihlai hian Kane chuan Spurs chairman Daniel Levy nen kumin nipuia chhuak turin gentle-man’s agreement an neih a ring a, tun kar tawp hi chuan club lamah a kir tawh beisei a ni a, hetah hian club leh a aiawh-ten inbiakna an neih ngei rin a ni.

Tottenham manager thar Nuno Espirito Santo chuan he thil chungchangah hian sawi a la nei lova, thla hmasaa an lakluh ṭum khan Kane chu a ruahmannaa a la tel thu a sawi thung a ni. Kane hian kum 2018 khan kum 6 daih contract ziakin, kum 2024 thleng Spurs-ah hian contract a la nei a ni.

