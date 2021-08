Inter-in Chelsea dilna hnâwl

Inter Milan chuan Chelsea-in £85m-a an striker Romelu Lukaku lei an dilna chu an hnawlsak.

Inter Milan neitute chu sum lamah harsatnain tlakbuak mahse Belgian forward hi chelh zui an la tum ruh hle a, kum 2010 hnua a vawi khatna atana Inter-in season liam taa Serie-A an chawi theihna kawngah khan Chelsea player hlui, Lukaku hian a thawh hlawk hle a ni.

Chelsea hian Lukaku lakluhna atan hian Spanish defender Marcos Alonso pawh kal teltir an phal a, mahse Lukaku hian club-a la châm zel a duh thu a sawi tawh avangin Blues hian sum tam zawkin dawr mahse Inter hian an chhuahtir kher lo mai thei a ni.

