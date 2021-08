Football thuthang (4.8.2021)

@ Manchester City chuan Tottenham-in England striker Harry Kane, 27, man atana an chhiar zat £160m aia £40m-a tlawmin lei an tum. (Star)

@ Italian champions Inter Milan chuan Chelsea chu Belgium striker kum 28 mi, Romelu Lukaku lakkir leh theih beiseina an siamsak lo. (Athletic)

@ Barcelona chuan ni reilote hnuah Argentina forward kum 34 mi, Lionel Messi-a’n kum 5 daih contract thar a ziak thu official-a puan an tum. (Sport)

@ Newcastle United chuan Juventus Wales midfielder kum 30 mi, Aaron Ramsey a lak theih dawn leh dawn loh an zirchiang. (Goal)

@ Manchester United chuan Borussia Dortmund Norway striker Erling Braut Haaland hmin theihna atan thla 12 hun an nei dawn a. Chelsea leh club dang pawhin an hel mek, kum 21 mi hian Dortmund-a contract a ziak belh lo a nih chuan nakum nipuiah club dangten a release clause £75m chu an hmang ṭangkai thei dwn a, hei vang hian 2022 nipuiah chuan a chhuah ngei rin a ni. (Manchester Evening News)

@ Leicester City, Leeds United leh Everton chu Real Madrid Spanish winger Marco Asensio, 25, lakluh tumin an inel mek. (Fichajes)

@ Chelsea chuan Sevilla defender Jules Kounde, 22, chu an beisei mek a, mahse Blues hian French defender hi an lakluh hma-in an centre-back neih lai hralh hmasak phawt an mamawh dawn a ni. (Express)

@ Roma boss Jose Mourinho chuan Arsenal aṭanga Switzerland international Granit Xhaka a lakluh theih loh hnuah Borussia Dortmund Denmark midfielder kum 29 mi, Thomas Delaney chu lakluh dan a zawng mek. (Sun)

@ Inter Milan boss Simone Inzaghi chuan Chelsea Spanish left-back kum 30 mi, Marcos Alonso chu lakluh an la tum chhunzawm zel. (Calciomercato)

