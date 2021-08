Congress party-in I-day lawmna hun buatsaih

Mizoram Pradesh Congress Committee (MPCC) buatsaihin India ram Independence Day vawi 75-na lawmna hun chu Mizoram hmun hrang hrangah hman a ni a, Serchhipah pawh Serchhip Block Congress Committee chuan Serchhip Press Club-ah urhsun takin Independence Day lawmna hun hi an hmang a ni.

Nimin chawhma dar 11-a Serchhip Press Club-a Independence Day lawmna hun hi Lalrindika Kawlni, Treasurer, Serchhip Clock Congress Committee chuan kaihruaiin, Lian-thangi, President, Serchhip Group Mahila chuan hunserh a hmang a, he ni pual thuchah hi Lalthlan-thanga, Mizoram Congress Committee Memberchuan a sawi a, INC hruaitu hmasaten India ram zalenna sual kawnga hma an lo laknate sawiin, India rama Congress party-in sawrkarna an lo siam tawh dante a sawi a ni.

Covid-19 hri leng vangin nimina Congress party-in Independence Day lawmna hun an hmanah hian kal tur chin bithliah an siam a ni.

