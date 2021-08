Hri kai hmuh belh

Tunhnaia Serchhip Vengchunga Covid-19 hri kai hmuhchhuah chhui zuina kal zelah nimin khan hri kai 5 hmuh belh niin, an vai hian Vengchung aṭanga hmuhchhuah vek an ni a, Heti hian nimin thlenga Serchhip District-a hri kai hmuhchhuah chu mi 898 an tling tawh a, Inrinni khan hri kai enkawl dam zawng zawng hi mi 844 an tling ta a, thihpui pathum an awm tawh a. Vengchunga hrikai hmuhchhuah aṭanga hrikai theite chhui zui zel an la ni a, thudawnna-in a sawi danin Nilaini hian Vengchungah mass testing kalpui tum a ni.

