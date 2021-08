Covid-19 third wave lo thleng thei hmachhawn turin inbuatsaihna kalpui lehnghal a ni:CM

Chief Minister Zoramthanga chuan Covid-19 hrileng kara hnathawktute, kohhran leh pawl hrang hrang leh mipui inpumkhatna leh ṭanrualna chu Mizoram vanneihna a ni, a ti a, hri leng thawh thumna (third wave) thleng thei lo hmachhawn turin inbuatsaihna kalpui lehnghal a ni a ti.

Nimin zinga Aizawl lammuala ram zalenna champha vawi 75-na lawmnaah, hnam puanzar a pawhparh hnuah thusawiin Chief Minister chuan hripui leng vanga nunna chante an tuarpui thu leh hrileng avanga dam lo mekte tan Mizoram mipuite an ṭawngṭai a ni, a ti a, Covid-19 thawh thumna (third wave)-ah a bik takin naupang lam tan hlauh-thawnna a awm avangin naupangte enkawlna tur bik HDU/SICU leh NICU chu ZMC-ah ruahman mek a ni a, district danga DCHC-te pawh hemi atan hian buatsaih mek a ni, a ti bawk.

Mizoram Sawrkar chuan ramchhung venhim-na a ngaipawimawhin hemi atan hian chak takin hma a la chhunzawm zel tih Chief Minister chuan sawiin, Mizoram Police-te ṭan lakna leh hnathawh ṭhat avangin kum kalta chhung khan dan kenkawh kawngah harsatna liantham a thleng lo a ni a ti a. Mizoram leh Assam inrina lai hmun ṭhenkhatah erawh buaina tenau a chhuak leh ṭhin a, police-ten rang takin an hmetmit nghal zel a. Hei bakah hian Mizoram sawrkar leh Assam sawrkar aiawhten August ni 5 khan thuchhuah inṭawm siamin sawrkar laipui a Ministry of Home Affairs, Government of India, Mizoram Chief Minister leh Assam Chief Minister ten ramri buaina chinfel a nih theihna tura hma an lak mek chu Mizoram Sawrkar leh Assam sawrkar chuan ṭha an titih a sawi a. State pahnihte hian ramri hrula boruak ralmuang a awm thuai ṭha tiin ramri chungchangah inremna a awm theih nan thu inchuh chu dawhkan pakhat kila sawiho ni se, an tih thu leh Mizoram leh Assam mipuite inkarah remna leh muanna tluantling a awm theihna turin Sawrkar chuan theihtawp a chhuah chhunzawm zel dawn a ni, a ti a ni.

Hripui leng vanga harsatna nasa tak karah kuthnathawktu ten buh leh bal tharchhuah kawngah buaina an nei lo nia sawiin, lawmawm a tih thu a sawi a. Hun khirh tak karah pawh eitur tlachham lo va Mizoram mipuite awmtir tu kuthnathawktute chungah Mizoram mipuiten zahna chibai an buk a. Kuthnathawktute hamṭhatna tur leh buh leh bal tharchhuah kawnga hma an sawnna tur hi a sawrkar ngaih pawimawh berte zing ami a ni, a ti. Pangang chi khat Fall Army Worm (FAW) puangin thlai nasa taka a tihchhiat avangin KVK, Lengpui-a State Biological Control Laboratory chu NABARD kaltlangin cheng nuai 132 ṭhelh senga chei ṭhat a nih thu leh PMKISAN Programme hnuaiah loneitu chhungkaw 1,49,243 hnenah tanpuina `6,000/- theuh pek a nih thu a sawi bawk.

Horticulture Department chuan SEDP hnuaiah chak taka hma la-in, ram hectare 363-a zauah Dendrocalamusbrandisiileh Dendrocalamussikkimensis (Rawmi) model Bamboo Plantation a siam tawh tih a sawi a, MGKY hnuaiah sawrkar laipui chuan National Food Security Act hnuaia inziaklutte chu thlatin buhfai kg 5 a thlawnin a pe ṭhin tih sawiin, PMGKY Phase-III hnuaiah kumin May leh June thla khan buhfai MT 6682 leh quintal 15 dawngin, Mizoram chhunga NFSA hnuaia ziahluhte hnenah sem vek a ni a ti a, PMGKY Phase-IV hnuaiah thla 5 chhung (July atanga November inkar chhung atan buhfai MT 16,705 leh kg 375 zet Mizoramin a dawng leh dawn a ni, a ti.

African Swine Fever hri vangin kumin March ni 21aṭanga August ni 12 thleng khan vaw k22,371 a thi tawh tih sawiin, Chief Minister chuan he hri hi a darh zel loh nan hrivei vawk 8579-te suat an ni tawh bawk a ti a, tun dinhmuna pawimawh ber chu vawk vulhtu, he hrileng avanga vawk tam tak chântuten bul an ṭan ṭhat leh theihna tura a theih ang anga ṭanpuia tuamhlawm a nih thu sawiin, ASF vawkpulhri hrileng avanga chhiatna hi Disaster Act, 2005 hnuaiah chhawmdawlna pek a nih theihna’n he hrileng hi ‘State of Calamity’ a puang turin hmalak mek a ni, a ti bawk.

Ram zalenna champha lawmnaah hian hripui leng avangin mi tlemte chauh sawm an ni a, lammual a sipai lam entirna-ah pawh zirlaite an tel lova, a lawmna chhimtura sawm an nih loh bakah sawrkar mi pawimawhte pawh tlemte chauh an kal a, political party, kohhran leh pawl hrang hrang aiawhte pawh tlemte chauh sawm niin an kal a. Kumdanga neih ṭhin mi pawimawh zualte puala thingpui ruai buatsaih ṭhin, Governor’s At Home pawh ṭhulh a ni.

