Home Department-in lehkha pekir

JAC on Inner Line reserve forest demand committee, political party leh NGO Joint meeting Inrinnia Aizawla neihah ramri chungchang lehkha pawimawh an khawn khawm, sawrkar-a an thehluh tawh chu Home Department-in a pe let tih an sawi.

Heng document-te hi tun thla ni 10 khan Home Department chuan a pekir leh a, hei hi meeting chuan an hrethiam lo hle tih an sawi a, JAC hmalak tawhna leh JAC-in Mizoram-Assam inkar buai chungchanga document a lo zawn khawm ṭhahnem tak chu a ṭha a, khawi hmunah pawh rin ngam nia an hriat laiin, Chief Secretary-in an document zinga pahnih pawmtlak a nih thu leh sawrkarin a la neih loh thu a sawi a ni an ti a, hetianga document te, sawihona pawh awm lova kir a ni chu a mak an tih thu an sawi a ni.

JAC on Inner Line reserved forest demand committee joint meeting hi L.Ramdinliana Renthlei, Vice Chairman-in a kaihruai a, meeting ah hian Mizoram leh Assam ramri chung-changa pawl hmalakna thlirhona leh hmalak zel dan tur rel a ni.

Like this: Like Loading...