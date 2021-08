Tun thla ni 21 thleng Partial lockdown la kalpui dawn

Aizawl Municipal Corporation huamchhungah tun thla ni 21 thleng inkharkhip puan zui a ni a, he inkharkhip hi thlahdul hret nimahse hri kai an la pun zel avangin ṭul lova pawn chhuah erawh khap zui zel a ni.

Mizoram State Disaster Management Authority-in inkaihhruaina a siam dan chuan, naktuk atanga ni 21 zanlai thleng he inkhuah-khirhna hi hman tur a ni a, hemi hun chhúng hian loh theih loh thilah lo chuan pawn chhuah leh inlenpawh khap tlat a ni a. Building khata in hrang hrang luahte pawh intlawhpawh khap a ni.

Zirna in, Sakhaw biakna in leh puipunkhawm-na hmun dang khar zui a ni anga, Tourist Lodge, Hotel, Homestay leh khualbuk dangte mikhual thlen phal a ni a, Eichawp dawr te chu Nitin hawn phal a ni a, dawr inhawn hun hi zing dar 5 atanga dar 9 inkar a ni anga, sumdawnna hmun dang te chu inhawn chhawk tur a ni ang.

Sawrkar leh Mimal Lirthei in tlân chhâwk dan tur SP (Traffic)-in a ruahman ang a, Public Transport Vehicle (City Bus, Taxi, 2-wheeler taxi leh adt te tlan dan tur pawh SP (Traffic) in a ruahman ang.

Mizoram hmun dangah chuan Deputy Commissioner (DC) ten an District chhunga Covid-19 hri len dan dinhmun azirin inkaih-hruaina an siam ang a, Covid-19 case awm lohna khua-ah te chuan DC leh VLTF-te ruahmanna-in School leh Anganwadi an kal thei ang a, a concerned Department-ten inkaihhruaina (SOP) an siam angin an kal ang.

