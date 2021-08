CSR kaltlanga Covid-19 dona bungraw dawnte sem chhuak

Nimin khan Serchhip DC Meeting Hall-ah District Bawrhsap Kumar Abhishek, IAS hmalaknaa AIR Foundation leh World Vision-te aṭanga Corporate Social Responsibility (CSR) kaltlanga Covid-19 dona hmanrua Serchhip District-in a hmuh ṭhahnem tak sem chhuah a ni.

CSR kaltlanga hman-raw hmuhte hi Chief Medical Officer, Superintendent of Police, Community Covid Care Centre (4C) paruk, VLTF 55 leh Quarantine Facility Caretaker-te hnenah hlan a ni a, CMO hnenah hian AIR Foundation aṭanga hmuh Oxygen Cylinder 30, Regulator 21, Oximeter 30, Nebulizer 15, N95 Mask 500, Thermometer 70, Gloves 700 bakah World Vision aṭanga hmuh Mask 300, Oximeter 50, PPE set 100, Faceshield 200 leh Gloves-te District Bawrhsap chuan a hlan a, Superintendent of Police hnenah World Vision aṭanga hmuh N95 Mask 200 leh Surgical Mask 100 a hlan bawk.

District chhunga 4C parukte hnenah Oximeter 5, PPE 5, Faceshield 20, Surgical Mask 20, N95 Mask 20 leh Gloves 50 ṭheuh a hlan bawk a, 4C hi Chhuanthar Tlangnuam huam chhungah panga leh Thenzawl Handloom Complex-ah pakhat a awm a ni.

Hei bakah hian District chhunga VLTF 55-te hnenah Surgical Mask pek an ni bawk a, District chhunga Quanrantine Facility Centre Caretaker-te hnenah PPE kit 5, Surgical Gloves 10, Gloves dang 50 leh N95 Mask 10 ṭheuh pek niin, Chhuanthar 4C panga-a hman tur leh Thenzawl Tribal Hostel Facility-a hman tur pawisa fai hlan an ni bawk.

District Bawrhsap chuan phal taka an mamawh petu AIR Foundation leh World Vision-te chungah lawmthu a sawi a, Covid-19 hripui dona hna rim taka thawktute zawng zawng chungah lawmthu sawiin, an thawhrimna zarah Serchhip District chu tun thlengin dinhmun ṭha takah a ding mek a ni, a ti a. Hetianga dinhmun ṭha taka Serchhip District chu a din zel theih nan mipuite chu thuawih zel turin a ngên a, a hmatawnga thawktute zawng zawng pawh tha thlah lo turin a ngên a, mamawh leh harsatna an neihte pawh a hnena sawi zel turin a chah a, District tana CSR hmuh tawh zawng zawngte chu thawktute tihchak nana an theih tawka an lo ṭan ve-na a ni tiin, a ṭul angin an la chhunzawm zel dawn tih a sawi bawk.

Dr. Laldawngliana Sailo, CMO pawhin thusawiin, Serchhip Bawrhsap chu hripui dona kawnga a thawhrimna te, thawktute a ṭanpui nasatziate leh rilru a sen nasatziate chu faktlak a nih thu a sawi a, District Bawrhsap fel leh inpezo tak avangin thawktu zawng zawngte an phur a, tun thlengin dinhmun ṭha tawk takah Serchip District chu a din theih phah a ni, a ti.

CSR inhlanna hi Lalmuansanga Ralte, Addl. DC-in a kaihruai a, Amol Srivastava, IAS, SDO, Thenzawl, Vanlalnghenga, Addl. SP, Dr. ZD Lalmuan-awma, District Medical Superintendent, official pawimawh dang leh media mite an tel a ni.

