Vawiin (12.8.2021) hian Serchhipah Covid-19 hri kai 19 hmuhchhuah an ni a, vawiina hmuhchhuah zinga mi 18 hi Vengchung atanga hmuhchhuah niin, mi pakhat hi P&E Venga hmuhchhuah a ni a, P&E Venga hmuhchhuah pawh hi Vengchunga hri kai hmuhchhuah chhuina kalzel atanga hmuhchhuah a ni.

Chanchin kimchang naktuk issue-ah

