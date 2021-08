Sports Complex huamchhunga vawk thi phum phawrh leh turin hriattir

Serchhip District Sports Committee (SDSC) chuan Serchhip Hmar Veng Village Council hnenah lehkha thawnin, SDSC Sports Complex huam chhunga an vawk thi phumte phawrh leh turin an hriattir.

Nimin khan SDSC chuan Hmar Veng VC-te hnenah hian lehkha thawnin, SDSC Complex huam chhung, hmun zawl leh hnai vai laiah vawk hri vanga thi an phum tih an hriat thu tarlangin, SDSC pawh rawn miah lova hri vanga vawk thi Hmar Veng VC-ten an lo phumtir mai chu an hriat thiam loh thu an tarlang a, tunah hian Sports Complex chu hawn hmai theih turin thawm ṭhat leh tumin sawrkarin hma a la thar leh mek tih tarlangin, hnaivai taka vawk thi phum a ni chu mipui tan leh vawk vulh mek, hri laka la himte tan pawh a ṭha lo hle tih sawiin, lehkha an chhuah aṭanga chhiara darkar 24 chunga an vawk thi phumte phawrh leh a, a phumna hmun dik taka phum turin an hriattir tih an sawi a, hemi hun chhunga hmalakna SDSC-in a hmuh loh chuan thuneitute hnena thlen bakah FIR thleng pawha hmalak zui a nih tur thu an tarlang bawk a ni.

SDSC lehkhaah hian an chairman K.Tlangthanmawia’n a hming a ziak a, he thu an hriat ve leh hian hmanhmawh takin hemi chungchang hi an ngaihtuah nghal tih a sawi a ni.

Like this: Like Loading...