Dampa TR-ah sakei a awm tih puang

Nimin chhun dar 11:00 khan Video Conference kaltlangin TJ Lalnuntluanga, Minister, Environment Forests & Climate Change Department chuan Dampa Tiger Reserve-ah sakei a awm tih a puang.



Wildlife Institute of India Camera trap-in May ni 16, 2021 khan sakei thla hi a la fuh a, he camera trap hi Dampa Tiger Reserve-a Wildlife Guard Zakhuma kam a ni.



Dampa Tiger Reserve-ah sakei a awm ngei tih puangin, TJ Lalnuntluanga chuan hun rei tak chhung sakei hnuhma hmuh a nih tawh loh hnuah Mizo pa, Zakhuma’n sakei thla a la fuh chu chhuanawm a tih thu a sawi a, Dampa Tiger Reserve chu nungcha humhalhna hmun danglam bik a ni tiin, Department-a thawktute leh a chhehvela chêngte chu nungcha humhalhna kawngah thawhhona ṭha tak nei chhunzawm zel turin a sawm a ni.

Minister chuan EF&CC Department-a thawktute, Fied Director leh sakei thla latu, Zakhuma, Wildlife Guard, Dampa Tiger Reserve-te bakah Wildlife Institute of India te hnenah lawmthu a sawi bawk.



Video Conference kal-tlanga meeting hi Liandawla, Principal Secretary & PCCF chuan a kaihhruai a, Liankima Lailung, Chief Wildlife Warden chuan sakei thla lak a nih dan a report a, Dr. Lallianpuii Kawlni, Scientist C, Wildlife Institute of India chuan Dampa Tiger Reserve-a zirchianna kalpui mek a nih dan sawiin, Dampa Tiger Reserve-a sakei thlalak chu Wildlife Institute of India chuan finfiahin a nemnghehpui tawh thu a sawi a ni.



He video conference-ah hian Mizoram-a Environment humhalhna kawnga NGO-te leh mi ṭhahnemngai ten nungcha humhalhna kawnga hmalak dan tur hrang hrangte an sawiho zui nghal a ni.

Kum 2014 aṭang khan Dampa Tiger Reserve-ah hian Sakei a awm leh awm loh finfiahna a awm meuh tawh loh avangin Sakei a rêm tawh anga ngaih a ni hman a, kum 2018-a sakei chhiarpui hnuhnung berah pawh khan India rama Tiger Reserve ni si, Sakei nei lo pali zingah Mizoram hi chhiar tel a lo ni tawh bawk a. Hei vang hian a hmunpui lam aṭanga Tiger Reserve enkawlna tur atana sum pêkchhuah an tihtlem avangin nikum atangin Tiger Protection Force te’n buaina an lo tawk tawh nghe nghe a ni.

