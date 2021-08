Electric bill mipui tana phurrit siam nawnna ti

BJP Mizoram Pradesh chuan nimin khan thu-chhuah siamin, Covid-19 hripuiin Mizoram mipui a nghawng lai leh eizawnna kawngah harsatna tawka mi retheiten sum lama harsatna an tawh mek lai a, Electric Bill July thlaa tam uchuak a rawn kal chu mipuite tan phur rit siam nawnna a niin, a rapthlak an ti tak zet tih an sawi.

BJP chuan Mizorama sawrkarna lo chelh tawhten mipui mimir mamawh leh hma-sawnna atana pawimawh changtlung an lo ngaihthah tawhna chuan rampum huapa harsatna tawh chiah hian a pawizia alang chiang hle tih sawiin, chumi rah chhuah avang chuan kawng engkimah mipuiin harsatna an tawk ta mek a ni tih an sawi a. Tunah pawh sawrkar hian sum tuakna atan Electric bill hi a hmang ta mai em ni? tih chu BJP Mizoram Pradesh chuan an zawhna a ni tih an sawi a, cheng nuai chuang chhungkhata an bill te, sing tel an bill-te chu Domestic Bill-ah chuan thil inhmeh lo tak niin, State tam takah electric bill leh tui bill te a thlawn deuh thaw a an tih tawh laia, kan State Sawrkar erawhin a nasa taka tipung tiin, a rangthei ang bera ennawna siam ṭha vat turin sawrkar an ngen a ni.

