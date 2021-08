Wawrinka zarah Murraya’n main draw a chang

US Open champion hlui Swiss star Stan Wawrinka chu a inhnuhdawk avangin Andy Murray chu US Open Main Draw-ah a lut.

Murray hi Tokyo Olympic-ah khan a malpui nâ avangin men’s singles aṭangin a inhnukdawk a, doubles-ah erawh a khel a, mahse quarerfinal-ah an chak zo ta lo a ni.

Murray hian kum 2012 khan US Open-ah champion-in Grand Slam title hmasa ber a la a, kumin Wimbledon third round-ah khan straight set-in Denis Shapovalov lakah a tlawm a, Wimbledon hi kumina Murray-a’n Grand Slam a khelh hmasak ber a ni a, Coronavirus a kai avangin Australian Open-ah a tel thei lova, June thlaa French Open pawh kha khel lo turin thutlukna a siam a ni.



Kum 2016-a US Open champion kum 36 mi, Wawrinka hi a ke hliam a la dam chian loh avangin a inhnukdawk a ni.



US Open hi August ni 30 – September ni 12 chhungin khelh a ni dawn a, US Open-a ṭum 3 champion tawh, kum 34 mi, Novak Djokovic chu US Open warm-up tournament Cincinnatti Masters aṭangin a inhnukdawk a, kum khat chhunga Grand Slam title pali la vek thei dinhmunah a la ding mek a, US Open hi chu khelh ngei a tum thu a sawi a n

