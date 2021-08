David M.Thangliana’n ZPM a zawm

Tun hnaia Tuirial bialtu MLA boral Andrew H.Thangliana patea (uncle), David M.Thangliana, Mizoram Pradesh Congress Committee Media Department Secretary hlui chuan nimin khan ZPM a zawm.

David M Thangliana chuan thuthar lakhawmtuten ZPM a zawm chhan an zawhna chhangin, Tuirial biala a fapa MLA-a a tlin hnuah ZPM-ah a fa dangte an lut a, ZPM leh a fate pawhin ZPM zawm turin an nawr ve reng tih a sawi a, an nawrna avangin kum 2022 chhoah chuan ZPM party zawm a lo tum rilru tawh tih a sawi a, hetihlai tak hian a fapa, Andrew H. Thangliana chuan a peih lohsan tih sawiin, a fapa lo awmna party, MLA hial a nihna chu an chhungkua chuan ropui an tih thu leh, party-a a sulhnu chhui leh a party awmnaa rinawm taka awm ve chu a bat nia a hriat avangin ZPM party chu a zawm ta niin a sawi a, Tuirial bial by-election chu ZPM a zawm chhan a ni lo tih a sawi bawk.

