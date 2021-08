Sports Minister Robert Romawia Royte-in sawrkar laipuia Secretary-te a kâwm

Sawrkar laipui dawr tura Delhi-a châm mek Sports Minister Robert Romawia Royte chuan nimin khan Ministry ṭhenkhata Secretary liante kâwmin Mizoram tana thil pawimawhte a sawipui.

Sports Minister chuan Ravi Mittal, Secretary, Ministry of Sports & Youth Affairs a kâwm hmasa ber a, Mizorama sports tihhma-sawnna tur project hrang hrang a sawipui a, Ravi Mittal chuan Armed Venga Field chhawng siam mek chhunzawm zel nan sum sanction a nih tur thu lo hrilhin, Minister rawtna angin Khelo India aṭang pawha project thar pêk belh theih a beisei thu a lo hrilh a ni.

Sports Minister hian TV Somanathan, Finance Secretary, Govt. of India pawh kawmin Mizoram tana Special Assistance to State For Capital Expenditure cheng nuai 20,000 chu release thuai turin a ngen a, Sports Ministry hnuaia National Sports Development Fund pawh titawp lo tura ngênin Khelo India Scheme atana sum dah pawh tisang turin Finance Secretary chu a ngên bawk a, Finance Secretary chuan Mizoram sum tur chu release vat a nih tur thu Minister chu a hrilh a, NSD Fund leh Khelo India Fund chungchang pawh a lo enchian tur thu a sawi bawk a ni.

ICT Minister ni bawk Robert Romawia chuan Rajat Mishra Addl Secretary Deparment of Economic Affairs(DEA) pawh kawmin Tourism leh Sports atana EAP Projects te sanction rang tura ngenin, IT hmasawnna sawipuiin DEA puihna a ngen a. Addl Secretary & Chairman EAP Screening Committee chuan lo tihhlawhtlinpui a inhuam thu ICT Minister hi alo hrilh bawk a ni.

Tourism Minister ni bawk hian Tourism Secretary Arvind Singh, Secretary, pawh kawmin Mizoram Projects submit tawh sate chu sanction rang tura ngenin Mizoram sawrkarin Tourism hmasawnna atana a hmalaknate a hrilhfiah bawk a, nizan khan Union Tourism Minister-te leh mi pawimawh dangte hmuh a la tum bawk a, Minister hi Ajay Choudhury, IPS, OSD, Mizoram House leh V.Lalengmawia, Direcector, Tourism Department bakah official dang-ten an ṭawiawm a ni.

