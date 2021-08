Dawhkan kila sawiho a pawimawh ber:Home Minister

Remna a awm theih nan vawiinah sawiho dawn

Home Minister Lalchamliana chuan Mizoram leh Assam ramri chungchangah tharum thawhna hmanga buaina chinfel chu thil ṭha ber a ni lo a, ṭhian anga inen a, inrem taka dawhkan kila sawiho a pawimawh ber a ti.

Nimin khan state pawn chanchinbumiten an kawmnaah he thu hi sawiin, Home Minister chuan rilru tluang tak put tawn chuan State pahnih inkara inremlohna chinfel a nih theihloh nachhan tur a awm lo a ti a, boruak ralmuang a awm leh chu an duh ber a nih thu a sawi a, kar kalta Thawhṭannia State pahnih inkara buaina thleng avanga nunna chân an awm chu pawi a tih thu leh nunna chân tate chhungte zawng zawng thinlung taka a tawrhpui thu sawiin, Mizoram leh Assam lama hliam tuar zawng zawngte ṭha taka an damchhuah vek theih nan duhsakna a hlan a ni.

Journalist lo kalte hi BBC Columnist, CNN IBN/News18, Federal.com leh ETV Bharat mi leh sa an ni a, nimin khan Aizawl lo thlengin ramri lam an pan nghal a, Aizawl an rawn kir hnuah Home Minister-in inhmuhna hun remchang a siamsak chu lawmawm an tih thu an sawi a ni.

Vawiin khian Mizoram leh Assam ramri buainaah remna leh muanna a awm theih nan Assam sawrkar tirh Cabinet Minister 2 an lo kal dawn a, Mizoram lam aṭangin Home Minister Lalchamliana leh RD Minister Lalruatkima-ten anlo dawngsawng ang.

Ramri- a July ni 26 inkahna thlen hnuah state pahnihte inbiakna felfai tak a la awm theilo a, Assam Chief Minister chuan niminpiah tlai khan twitter kaltlangin Assam Cabinet Minister 2 -Atul Bora leh Ashok Singhal-te Mizoram-ah remna a thlen theih nan an kal tur thu sawiin, nimin khan Mizoram Chief Minister Zoramthanga chuan twitter kaltlang bawkin Mizoram Minister-ten anlo dawnsawn tur thu a sawi bawk a ni.

Ramri chungchang inbiakna hi vawiin chawhma dar 11-ah Aijal Club-ah neih tur a ni a, Mizoram lam hi Minister pahnih bakah Home Department Secretary Vanlalngaihsaka’n a telpui dawn a ni.

Like this: Like Loading...