District Bawrhsap hovin inkhuahkhirhna kalpui mek thlirin thukhawm

Nimin khan Serchhip District Bawrhsap, Kumar Abhishek hovin DC meeting hall-ah Serchhip khawpui chhunga Covid-19 hri leng zel tur venna atana inkhuahkhirhna kalpui mek thlirin an ṭhukhawm.

He hun kaihruaitu District Bawrhsap chuan, mipuiten thu kan awih tlan avangin tun thlengin Ser-chhip District chu dinhmun ṭha takah kan awm mek a, nimahsela mipui punkhawm tamna Bazar leh a chhehvelah Covid-19 himna dan (Covid Appropriate Behaviour) zawm kawngah kan inthlahdah ta hlea hriat a ni a. Heng himna dante hi hetiang zela kan hnualsuat chuan total lockdown emaw, dawr hawn phal loh emaw, inkhuahkhirhna khauh zawk siam thar leh a ni ang, a ti a, himna dan laka inthlahdahte avanga nikhat thilthua dinhmun ṭha lo taka lût thut thei kan nih avangin himna dante hi tuman hlamchhiah thiang rih lo a, mipuite chu ṭha taka zawm zel turin a sawm a, Executive duty leh VLTF-te pawh theihtawp chhuah hram hram zel tura sawmin, vaccine ṭha takin la vek bawk turten a sawm a ni.

Meeting hian mipuiten himna dan an zawm leh zawm loh khauh zawka endik thar leh a rel a, a bikin bazar leh dawr hmunte uluk lehzuala endik ni se tiin an rel a ni. Dawr khar hunbia khar lote chu chawitir leh a hrem belh nan hapta khat chhung hawntir phal loh an rel a, phal chin baka infiam-na practice-tute pawh chawitir bakah an infiamna hmun hapta khat khartir ni se an ti a. Mipuiten himna dan (Covid Appropriate Behaviour) ṭha takin zawm ṭheuh se tih chu an thupui ber tur a nih thu nimina ṭhu-khawmte hian an sawi a ni.

Meeting-ah hian Lal-muansanga Ralte, Addl. DC, Vanlalnghenga, Addl. SP, C.Laltleipuii, SDO Sadaar, Kaste Romal-sawma, SDPO leh Serchhip Kawnpui veng pahnih VLTF hotute leh sawm bik mi ṭhenkhatte an tel a ni.

