District Bawrhsap thuchhuak zawm turin mipuite hriattir

District Bawrhsap Kumar Abhishek, IAS, chuan nimin khan hriattirna tichhuakin, Covid 19-laka mipuite him theih nana Bawrhsap thuchhuak chu mipuite’n ṭha taka zawm turin hriattirna a tichhuak.

Nimina District Bawrhsapin hriattirna a tihchhuahah chuan tun hnaiah Serchhip District chhungah mipuite’n Covid-19 laka kan him tlan theihna tura Serchhip District Bawrhsap thuchhuak chu mi tam takin an zawm lo tih hriat a nih thu a tarlang a, sumdawng leh dawrkaite’n an dawr chhungah Covid Appropriate Behaviour (CAB) zawm lovin leh, dawr hawn hun bituk chin bawh-pelhin dawr an hawng tih hriat a nih thu a tarlang bawk a, heng sawrkar thuchhuak zawm lote hi The Mizoram (Containment and Prevention of Covid-19) Ordinance, 2020 hnuaiah lei chawitir an nih bakah, an dawr/ sumdawnna hmun chu kâr khat khârsak an nih tur thu tarlan a ni.

Hei bakah hian vantlang hmun, dawr/bazar hmunpui/ khelmualahte sawrkar inkhuahkhirhna dinglai khauh leh zuala zawm ṭheuh tur a nih thu a tarlang bawk.

