Dy. CM-in SBM (G) hmalakna ‘100 days campaign’ hawng

Ministry of Jal Shakti, Department of Drinking Water & Sanitation hnuaia Swachh Bharat Mission (Grameen) Phase II hmalakna, 100 Days Campaign – “Sustainability of ODF gains and achieving million soakpits” chu nimin khan Dy.Chief Minister leh PHE Department changtu Minister ni bawk, Tawnluia’n a office chamber-ah a hawng.

He campaign hawnna hi India ram state tinah a rualin nimin khan neih a ni a, hawnna thu sawiin Tawnluia chuan kum 2014-a Swachh Bharat Mission kalpui a nih aṭangin faina leh thianghlimna kawngah India ram leh Mizoram pawhin hmuh theihin hma a sawn thu a sawi a, tunah chuan India ram pumpui chu Open Defaction Free (ODF) niin, pawn lêra inthiar awm lohna ram tia chhal theih a lo nih tak thu a tarlang a. Swachh Bharat hmalakna hi a bik takin thingtlanga cheng, mi rethei zawkten an chhawr ṭang-kaiin faina leh thianghlimna kawnga ramin hma a sawnna hi a khaihlak lohva, hmasawnna ngelnghet a nih theih nan leh ODF Plus ni tura ngawrh lehzuala hma lak nan Swachh Bharat Mission Grameen Phase II chu kalpui a lo ni leh ta a ni, a ti a. He ni 100 campaign hi district tinah kalpui tur a nih thu sawiin, Tawnluia chuan thingtlanga chengte dinhmun hre rengin, dawhtheihna leh hriatthiamna nen he campaign hlawhtlinna tur hian Department hotute chu programme mumal tak siama kalpui turin a chah a, kum 2020-2021 chhunga PHE Department hnathawh tarlanna lehkhabu, Jal Jeevan Mission Mizoram Yearbook chu a tlangzarh nghal bawk a ni.

Ni 100 Campaign neih chhung hian tuichhe sawngbawlna leh tih riralna (soakpit) tam thei ang ber siam te, ek in chhia leh thawm ṭhat ngaite ngai pawhmawh tura inzirtirna beihpui thlak te, in sa thar leh in dang tharte mahni puala êk in nei ngei tura inzirtirna beihpui thlak te, khaw tinah Gram Sabha neiha, faina leh thiang-hlimna lama khaw dinhmun enfiah leh hmalak dan ṭha zawk sawihonate nei turin ruahman a ni.

Campaign hawnna hi Er.Lalmuanzova, Secretary, PHE Department in a kaihruai a, PHE Department hotu liante bakah lined department pahih – Rural Development leh aṭangin Secretary-te, Joint Secretary RD leh Director, LAD-te an tel bawk ni.