Eirukna thubuai atangin FIFA-in $201m dawng dawn

US Department of Justice chuan FIFA-in eiruk thubuai a chhuinaa sum a chawitir aṭangin $201m (£146m) a dawng dawn tih a sawi.

Infiamna khawvela eirukna lian ber, FIFA-a eirukna thubuai kum 2015 aṭanga Department of Justice-in a chhuinaah mi 50 chuangte chu thubuai a siam sak a, mimal 27 leh corporate 4 chu thiam loh chantirin, mi pahnih chu lungin tantir an ni bawk a ni.

Department of Justice chuan US dan hnuaiah he thila thiam loh changte asset an mansakte chu he thil diklo tuartute hnenah hian sem chhuah leh turin ruahmanna a siam a ni.