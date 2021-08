Red-list ram player-te chhuah phal dawn lo

Premier League chuan a hnuaia club-te chuan September thlaa international break neih hunah UK-in red-list-a a dah ram player-te chu international match khel tura chhuah lo turin hreh tak chungin thutlukna an siam tih sawiin, hei hi dodalsak an ni dawn lo tih a sawi.

Tuna UK sawrkar danah chuan player-te hi ram tana khela an chhuah chuan match engemawzat an khelh theih loh a ngai dawn a, a chhan chu UK-a an kir leh hunah isolation period ni 10 an hman zawh ngei ngei a ngaih dawn vang a ni.

Premier League chuan hemi chungchangah hian Football Assiociation leh UK sawrkar chu ngawrh takin dawr mahse inngaih hnathiamna a awm theih loh thu an tarlang a, player-te chu an ram tana khelh an duhna chu thlawp hle mahse tuna an thutlukna chu an ṭhattlan zawkna tur a ni tih a sawi a, Premier League club 19 aṭangin player 60 dawn te chu UK sawrkarin red list-a a dah ram 26-ah an zin a ngai dawn a, top flight club-te chuan player-te chhuahtir phal loh chu an thlawp a ni.