Football thuthang (16.8.2021)

@ Chelsea chuan kumin nipuia Bayern Munich aṭanga euro 80m (£68m)-a Poland hmatawng kum 32 mi, Robert Lewandowski lak luh theihna chance an neih chu an hnawl. (Bild)

@ Borussia Dortmund Norway striker Erling Braut Haaland, 21, chuan Premier League lam pan chu a ‘suangtuahna’ a nih thu a sawi. (Sky Germany)

@ Tottenham chuan Villareal defender kum 24 mi, Pau Torres lak tuma hma la turin an inpeih tawh a, a man atana £55m an chhiar Spain defender hi Manchester City, Liverpool leh Manchester United-te pawhin an ngaihven a ni. (Times)

@ Real Madrid chuan Norway midfielder Martin Odegaard chu kumin nipuia hralh tumin an inbuatsaih a, season hmasaa hlawhtling taka loan-a a khelhna Arsenal chuan kum 22 mi hi lak an tum a ni. (Goal)

@ Odegaard hi Real Madrid-in La Liga-a an match hmasa berah pawh an telh dawn lova, a man hi £35m–40m inkar vel a ni ang. (Sky Sports)

@ Arsenal chuan Gabon striker kum 32 mi, Pierre-Emerick Aubameyang lei dil an awm chuan bengkhawn an tum. (Times)

@ Liverpool chuan transfer window khâr hma chu Wolves Spain winger Adama Traore, 25, chu an beisei zel dawn. (90min)

@ Real Madric huan kumin nipui hian Paris St-Germain aṭangin France striker kum 22 mi, Kylian Mbappe chu euro 120m (£102m)-a lei chhuah dil turin an inbuatsaih mek. (Cadena SER)

@ PSG chuan Napoli leh Senegal centre-back Kalidou Kouliibaly, 30, chu Sergio Ramos inhliam thachhangdawl turin an la mai thei. (Gazzetta dello Sport)

@ Barcelona manager Ronald Koeman chuan Argentine Lionel Messi, 34, an chhuahtir avang leh an forward Sergio Aguero, 33, a inhliam avanga player pahnih lak belh tura a dilna chu club thuneitute chuan an phalsak lo. (Sport)

Like this: Like Loading...