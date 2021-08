Season bul tannaah Arsenal an tlâwm nghal

Zirtawpni zan aṭang khan Premier League khelh ṭan a ni a, Chelsea, Manchester United leh Liverpool-ten an tumpuite an sawp ṭheuh laiin Arsenal erawh kai thar lakah an tlawm thung.

Bretford 2-0 Arsenal

Brentford chuan kum 74 hnua League sâng ber an khelh lehna hmasa berah Arsenal an hneh nghal a, Bretford tan hian Sergi Canos (22’) leh Christian Norgaard (73’)-ten goal an thun a ni. Arsenal hmatawng pahnih Alexandre Lacazette leh Pierre-Emerick Aubameyang-te khel thei lova, Arsenal defender thar £50m man Ben White pawhin Arsenal a chhan him zo ta lo a ni.Season hmasaa an chet ṭhat loh vanga tun season-a European competition-a inlan lo tur, Mikel Arteta pawlte hian seson bul an ṭan dan en hian inthuamṭhat an la ngai viau niin a lang.

Chelsea 3-0 Crystal Palace

Chelsea tan hian Marcos Alonso, Christian Pulisic leh Trevoh Chalobah te chuan goal khat ṭheuh an khung a, Chelsea manager Thomas Tuchel chuan UEFA Super Cup inkhelah an academy player Chalobah chu senior team tana a game hmasa ber a khelh tir tawh a, Inrinni zan khan Chalobah hian inkhel bul ṭan lehin, a Premier League game khelh hmasak berah goal a khung nghal a ni.

Norwich 0-3 Liverpool

Liverpool tan hian an forward pathum Diogo Jota, Roberto Firmino leh Mohamed Salah te chuan goal khat theuh an khung a, Salah chuan a zawnin season 5 chhungin Premier League ṭan niah goal a thun ta a ni.

Manchester United 5-1 Leeds United

Bruno Fernandes (30′, 54′, 60′) chuan season bul ṭan nan United tan hattrick a siam a, United goal dangte hi Mason Greenwood (52’) leh Fred (68’) -te thun niin, Crystal Palace goal neih chhun hi Luke Ayling (49’) thun a ni. He inkhelah hian first half-ah goal khat lutin, Second half-ah goal 5 zet a lut a ni.

