CBI hnenah thubuai chhui phalna la pe lo

Eiruk thubuai chhuitu Mizoram Lokayukta-in CBI hnen a pek thubuai chhui tur 2 chu Mizoram sawrkarin chhui phalna a la pe lo.

Zalen chanchinbuin a tarlan danin, Lokayukta chairperson C. Lalsawta sawi danin, Mizoram Lokayukta-in thubuai 29 a dawn tawh zinga thubuai 11 chu ACB lam in preliminary inquiry an ti mek a, thubuai 8 ah regular FIR ziahluh ni tawhin, regular investigation nei turin Lokayukta chairperson in order a chhuah tawh a, report hriat theih hnuhnung ber ah thubuai tihtawp 8 a awm tawh bawk.

Regular FIR ziahluh tawh zinga thubuai 2 chu Lokayukta in CBI-ah regular investigation ti turin order a siam a, heng thubuai te hi CBI lam pawhin chhui turin an pawm tawh a, state sawrkar hnena chhui phalna an rawn dil erawh phalna pek an la ni lo thung.

Thubuai tihtawp zinga pakhat chu thubuai thehluttu ten CAG report photocopy an thehluh a ni tih sawiin, Lokayukta chairperson chuan, CAG report chu Assembly session a thehluh ṭhin a nih vangin Assembly lam thil a ni tih a sawi a, hemi vang hian Lokayukta tan direct a hma lo lak a remchang lo a, Assembly in chhui ngai an tih chuan FIR an thehlut thei niin a sawi.

Like this: Like Loading...