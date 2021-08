Football thuthang (5.8.2021)

@ Arsenal chuan Leicester City leh England midfielder James Maddison lakluhna atan sum bakah player pek tel an tum a. Gunners hian kum 24 mi man atana an chhiar £60m hi sang an tih avangin player pek tel a aman tihhniam dil an tum a ni. (football.london)

@ Manchester City chuan Tottenham leh England striker Harry Kane, 27, manah £130m pek an rilruk a, indawrna pawh tihfel theih ngei an ring hle a ni. (Athletic)

@ Inter Milan chuan Chelsea-in £100m-a Belgium striker Romelu Lukaku, 28, lei an dilna chu pawmsak mai an hreh hle a, hetihlai hian club official-te chuan kumina an sum inbuk tawkna tur chuan an player ṭha pakhat tal hralh chhuah ṭul an ti bawk si a ni. (Metro)

@ Lukaku hian Chelsea-a kir a duh thu sawiin, Stamford Bridge-ah hna thawh zawh lo la neia a inhriat thu a sawi a ni. (Sun)

@ Spain defender Aymeric Laporte chuan Manchester City hnenah kumin nipuia La Liga lam pan a duh thu a hrilh chiang tawh a, Barcelona leh Real Madrid-te chuan kum 27 mi lakluh dan hi an zawng a ni. (90min)

@ Tottenham chuan Atlanta star Cristian Romero chu £47m-in an lalut hnai a, Argentine kum 23 mi hian Italian club hnenah hian chhuah a duh thu a hrilh tawh bawk a ni. Romero hi Serie-A season liam ta khan best defender-a thlan a ni. (Mail)

@ Portugal forward Cristiano Ronaldo chuan Real Madrid pan tura Juventus chhuahsan a la duh reng a, mahse kum 36-a upa Ronaldo hian Bernabeu-a a kir theihna chance chu Spanish club hian PSG aṭanga Kylian Mbappe, 22, an lakluh theih leh theih lohah a innghat tih a hria a ni. (AS)

@ Aston Villa chuan Chelsea leh England striker Tammy Abraham, 23, leh England Under-21 Manchester United defender Axel Tuanzebe, 23-te chu lakluh theih ngei an la beisei mek a, hemite pahnih hi loan-a an hawh lai khan 2018-19-a Premier League an kai theihna atan an ṭangkai hle a ni. (Telegraph)

