Tokyo India team roundup

@ Tokyo Olympic ṭan aṭanga ni 12-ah India chuan medal pathumna a la a, Indian hmeichhe boxer Lovlina Borgohain chuan women’s welterweight category-ah bronze medal a la a, Lovina hian semi-final-ah hian world champion ni lai Busenaz Surmeneli chu a hmachhawn a, an inhnek ṭantir lamah Lovina hi a chungnung zawk a, mahse an inhnek rei a, Surmeneli hi a che ṭha chho zel a, Lovina hi referee warning tawh hnua a chet sual leh avangin point hmanga hram a ni a, a tawpah 0-5-in a chak ta lo a, Indian boxer zinga bronze medal dawng thei pathumna a ni ta a ni.

@ Mipa Javelin Throw-ah India chuan medal a la beisei thei a, Neeraj Chopra chuan Olympic-a a tel hmasakna berah qualifying march 83.50m chu khawh pelin final round a thleng a, a khawh thui ber ṭumin 86.65m a khawh a, hetihlai hian Shivpal Singh erawhin qualifying mark a khawh thleng zo lova, final a thleng zo ta lo a ni.

@ Wrestling-ah pawh categroy pathumah India-in medal beiseina a la nei thei a, 57Kg semifinal-ah Ravi Dhiya chuan Kazakhstan aiawh chu 2-9-in a hneh a, India tan medal a dawng dawn tiha chiang ta a. 86Kgs.-ah Deepak Punia chuan semi-final-ah Nigeria mi a hneh lova, Ningani-ah bronze medal an inchuh dawn a, kum 19 mi, Anshu Malik pawhin 57Kgs.-ah repechage hmangin medal a la chuh thei dawn a ni.

@ India hmeichhe hockey team chuan Argentina chu 1-2-in semi-final-ah an hneh lova, India hian Zirtawpni bronze medal inchuhin Great Britain an hmachhawn leh dawn a ni. Nimina inkhelah hian India chuan Gurjit Kaur goal hmangin hma an hruai hmasa a, Argentina hian penalty corner aṭangin Noel Barrionuevo goal hmangin India hi an draw a, hemi hnu hian Barrionuevo chuan penalty corner aṭang bawkin an chakna goal hi a thun a ni.

