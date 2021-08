Netherlands coach thar – Louis van Gaal

A ṭum thumna atan Louis van Gaal chu Netherlands head coach atan lak leh a ni.

Euro 2020 aṭanga Czech Republic-in Netherlands an hnawh chhuah hnuah thla hmasa khan an head coach Frank de Boer chu a bâng a, Dutch pachal kum 69 mi, Van Gaal hian a thlak dawn a, Van Gaal hian Manchester United a zawm hma khan 2000-2002 leh 2012-2014 chhung khan Netherlands hi a lo enkawl tawh a, kum 2016-a United-in an bân hnu khan club enkawl a la nei leh lova, 2014 World Cup Brazil-a nghah ṭum khan Netherlands hi pathumna a nihpui a, Manchester United a enkawl lai khan FA Cup a chawipui bawk a ni.

Van Gaal chuan Dutch team enkawl tura a kir leh thei chu “chawimawina” a ni a ti a, Euro-a an hlawhtlin loh hnuah Netherlands team hi indin thar an tum mek a, September thlaah hian World Cup qualifying match 3 khelh tur an nei dawn a, hei hi Van Gaal chuan an thlir ber tur a ni ngal dawn tih a sawi a ni.

Kum 2014-a Van Gaal-a’n a kalsan hnu khan Netherlands hian coach pasarih an nei tawh a, chung zingah chuan Guus Hiddink, Danny Blind, Dick Advocaat leh Ronald Koeman-te an tel a ni.

