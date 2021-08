Formula One: Japanese GP thulh

Formula One tun season-a Japanese Grand Prix neih tur chu an rama Covid-19 hri kai an pun leh avangin cancel a ni.

Japanese GP hi October ni 8-10-a neih tur niin, tun season-a Formula One intlansiak round 23 neih tura 17-na a ni a, tun season-a intlansiak neihna tur ṭhenkhat – Australia, China, Canada leh Singapore-a intlansiak neih turte pawh ṭhulh a ni tawh a, Turkish GP pawh cancel a nih zet hnuah neih leh tura tih a ni leh ta zawk a ni.

Formula One chuan Japan GP cancel chungchanga thuchhuah an siamah he thutlukna hi Japanese sawr-kar siam a nih thu a tarlang a, Formula one calendar pawh siamṭhat mek a nih thu leh karleh lamah chuan puan-chhuah tum a nih thu an tarlang bawk.

Nikum pawh khan Covid-19 hri leng avangin Japan-a intlansiak neih tur hi ṭhulh a lo ni tawh a, 2019 khan Typhoon Hagibis-in a lo tibuai tawh bawk a ni.

Tun season-a intlansiak an neih leh hmasakna ber tur chu Belgian Grand Prix niin, August ni 29-ah Spa-ah neih a ni dawn a, tunah hian driver standing-ah Mercedes driver Lewis Hamilton chuan Red Bull driver Max Verstappen lakah point 8 chiaha sangin hma a hruai mek a ni.

