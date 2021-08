Nimin khan Serchhip DC Meeting Hall-ah sawrkar office hrang hrang enkawltu Officer (Head of office)-te pualin Disaster Management inhrilhhriat thar lehna training buatsaih a ni.

Lalmuansanga Ralte, MCS, DC Serchhip chuan training hi hawngin; Disaster Management inhrilh-hriatna hi a khat tawka buatsaih ṭhin a ni a, District Disaster Management Plan thar siam nanah te, Department tinin anmahni puala Disaster Plan an siam nante a ṭangkai a, chhiatna a lo thlena mahni mawhphurhna ṭheuh kan hriat theih nante pawh a ṭangkai hle ṭhin a ni, a ti a. Engtiklai pawha chhiatna tawk thei reng kan nih avangin inbuatsaihna ṭha tak neia awm reng hi kan tihmakmawh a ni a ti bawk.

Training-ah hian Vanlalduhi Ralte, District Organiser chuan Serchhip District Disaster Management Plan chungchang leh Incidence Response System kan hman mek laite zirtirna a nei a, Margareth Lalramchhani, DFO, Thenzawlin Forest Fire Management zirtirna neiin, Dr. R.Lalmakthanga, DVO, Serchhip chuan Biological Disaster Management chungchang zirtirna a nei bawk.

Training hi thawh hniha neih niin chawhma lamah Officer 29 kalin chawhnu lamah officer 30 ten an nei zui leh a ni.

Like this: Like Loading...