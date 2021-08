Electric bill diklo dodalna hun buatsaih

Mizoram mipuiin kawlphetha chhit man an chawi tur dik tak chauh chawitir turin Congress ṭhalai chuan sawrkar an phut nawn.

MPYCC hian nimin khan Vana pa Hall kawtah ‘Electric bill dik lo dodalna’ hun an buatsaih a. He hunah hian thu sawiin MPYCC President Dr Lalmalsawma Nghaka chuan, Covid-19 vangin mi tam takin eizawnna an hloh a, mipui an rethei tual tualin an fairel belte a phai tawh a, kal leh ngaihna hre lo mi sang tel an awm tawh a. Chuti chung chuan sawrkar hrawn mek hian kawlphetha chhit man, thla khata Rs.200 chawi ṭhin te’n phuahchawp bill Rs.5000 chuangte an chawi tawh a, sumdawng dawr hawng ngai lo ṭhenkhat phei chuan sing tel, a ṭhenah phei chuan cheng nuai tel te an chawi niin an sawi.

Mizoram sawrkarin êng chhit man tihpuhnna tur rawtna a siam chu a sân em avangin Joint Electricity Regulations Commission for Manipur and Mizoram (JERC)-te ben hniam hial an ngai hi mipui zah lohna dik tak a ni tih a sawi a. “Vawiina sawrkar duhdanin kal ila kan eng chhit man min chawi tir turte hi a rapthlak lutuk. Sawrkar duham tak kan hrawn a, mipuite kan vanduai hle a ni,” tiin Dr Lalmalsawma Nghaka chuan a sawi.

“Eng chhit man dik tak mipuite min pe rawh se, phuahchawp leh risk bill ni lo,” tiin MPYCC President chuan a sawi a. Eng chhit man dik tak mipuite pek a nih hma loh chuan Congress ṭhalai chuan sawrkar chu an nawr reng tur thu sawiin, “Hripui len hun lai ngei hian sawrkarin uchuak taka eng chhit man bill zaa 20.62 a a tihsan hi Covid pandemic chhung hian sût turin kan phut a ni,” a ti a. Tuna an hmalakna hi a bul ṭanna chauh a nih thu leh mipuiin an dikna chanvo an hmuh hma chuan hma an lak zel tur thu a sawi bawk.

Eng chhit man piah lamah petrol leh diesel man a pun nasat thu sawiin, “Central-ah Modi-a’n min rawk a, Mizoramah kan Modi-a’n min rawk a. An putuin mipui min rawk a ni. Petrol zaa 5 in tihsan a ni a, diesel pawh zaa 2.5 in an tisang bawk. He’ng te pawh hi sut turin kan phut a ni,” a ti a ni.

‘Electric bill dik lo dodalna’ hun buatsaihah hian sawrkar laka lungawi lohna lantir nan flag zar a, banner leh poster tar a nih bakah electric bill chuanna lehkha an hal bawk a ni.

