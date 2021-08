Health Minister hovin hri kai enkawl dan sawiho

Nimin khan Health Minister Dr. R. Lalthangliana hovin SAD Conference Hall, MINECO-ah Mizorama COVID-19 hri kaite enkawl dan chungchang sawiho a ni.

He hunah MOT Chairman Dr. ZR Thiamsanga, MLA, Chief Secretary Lalnunmawia Chuaungo, Health Secretary R.Lalramnghaka, Health department hotu pawimawhte bakah ZMC a damlo enkawltu daktawrte, Indian Medical Association, Non-Government Hospital Association of Mizoram, Association of Physicians leh Aizawl Civil Hospital aiawhte an tel a ni.

Health Minister chuan Mizoram-ah COVID-19 hri kai kan la pun belh zel a, hri inkaichhawnna chhut chah a harsat mek lai hian kan ngaih pawimawh ber tur chu hri kaite nunna chhanhim a ni a ti a, hri kaite enkawltu healthcare frontline workers zawng zawngte an hah rimtawng tawh hle tih sawiin, mahni inenkawl uluk chunga nunna chhan tura theihtawp chhuaha tang tlat turin a fuih a ni.

Meetingah hian khawvel hmun hrang hranga COVID-19 hri kaite an enkawl dan sawiho a ni a, Mizorama damlote enkawl dan pawh a tha thei tur ang berin a tul anga her rem hret hret zel thin a nih thute sawi niin, hri kaite enkawlna atana mamawh khawvel hmun hrang hranga an hman thin damdawi tha an sawite chah thlen dan turte sawiho a ni bawk.

Hripui a darh nasat tawh avangin damlote inenkawl dan tur felfai taka mipuite inzirtir a tul tih sawi niin, a bik takin thingtlang leh hmun kilkhawr zawhahte a darh zel tak avangin invent dan tur leh inenkawl dan turte chiang zawka inhrilhfiah a tul tih a ni a, thingtlang hmun tam takah mask vuah tur awm that lohna a awm theih avangin heng hmun kilkhawr zawka chengten Covid Appropriate Behaviour awlsam taka an zawm theih nan tan lak a tul hle tih sawi a ni.

COVID-19 positive te hmun khata dahkhawmm kalpui lai mek pawh hi ngaihtuahna thar seng a, ennnawn a tul nia ann hriat thu daktawr ten an sawi a, hri kaite in lama inenkawl (home isolation) chungchangah pawh dinhmun derthawng (vulnerable group) kum upate, natna benvawn nei leh natna serious takte uluk taka vil an tul thu leh fimkhur taka awmze nei zawka dah hrana enkawl uluk an ngai tih sawim niin, home isolation a inenkawl dan tur kaihhruaina siam pawh a tul anga ennawn a that thu sawi a ni.

Home Isolation-a inenkawlte leh CCC leh CCCC-a inenkawlte chu uluk taka mahni inchik reng tur leh harsatna an neih chuan a rang thei ang bera daktawrte hnena in report thin tura an duh thu uar taka sawi a ni a, damloten harsatna an tawh veleh zep lova an in report a, enkawlna pek hma hi nunna chhan nan a pawimawh em em tih an sawi a ni.

RT-PCR testb kit leh rna extraction kit chatlak a a awm chu theihtawp chhuaha hma lak a nih thu tarlan niin, nizan leh vawiin lamah engemawzat chu a rawn thlen beisei a nih thu leh, ZMC-a damlote enkawltu daktawr indaihlohna phuhru turin specialist daktawr 4 lak belh thuai beisei a nih thu tarlan a ni bawk.

