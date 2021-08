ZMC-ah emergency-a test ngaite chauh test thei rih dawn

Covid-19 hri kaite enkawlna hmun Dedicated COVID Hospital, ZMC Director Dr. John Zohming-thanga chuan RNA extractor lo thleng chu an khawl nen a inmil loh vangin emergency-a test ngaite chauh an test thei dawn tih a sawi.

Dr. John Zohmingthanga chuan tunhnaiah damlote mamawh damdawi pawi-mawh tak tak pahnih Tocili-zumab leh Monoclonal Anti-body an chahte chu a rawn thlen theih loh vangin an tlachham tih sawiin, theih-tawp chhuaha hma an lak thu a sawi a, Health Minister hmalaknaa ICMR-in RT-PCR test kit 20,000 an pek thu sawiin, RNA extraction kit an dawn chu company dang siam a nih vangin an khawl neih nen a inmil lo tih a sawi a, Guwahati aṭang RNA extractor kit lirthei hmanga rawn phurh mek a ni tih sawiin, hemi chhung hian emergency a test ngaite chauh an test theih dawn tih a sawi a, reilo teah a pangngaia test kalpui theih an beisei thu a sawi a, mipuite leh sample test result nghaktute hriatthiamna a ngen a ni.

ZMC Director chuan Covid-19 thawh hnihnaah damlo an enkawlte leh nunna chân tate an bihchiannaah natna benvawn nei a bikin lung ṭhalo, thisen sang, zunthlum, tar chaklote leh raipuarte an ngaihtuahawm bik niin a lang a ti a, hetiang mi chenpui neite chuan fimkhurpui a ṭul thu leh Covid-19 hri an kai palh a niha in lama inenkawl an nih phei chuan uluk taka vil an ngai tih a sawi a, damlo ZMC-a admit te, a bikin Home Isolation aṭanga ZMC-a phurhte chu an thlen phei meuh chuan an chau hle tawh tlangpui ṭhin a, hei vang hian in lama enkawltuten uluk taka vil an mamawh a ni, a ti a. Raipuarte hi nau neih hun tawhte leh natna lang chhuak nasate chauh ZMC ah an admit thei tawh tih sawiin, natna lang chhuak lote chu CCC, CCCC leh Home Isolation lamah uluk taka lo inenkawl ni se a duh thu a sawi bawk a ni.

