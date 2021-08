Hri kai enkawl lai 100 awm mek

Inrinni khan Serchhip District-ah Covid-19 hri kai pakhat hmuh belh niin, nimin khan pathum hmuh belh an ni bawk a, Inrinni leh nimina hmuh belhte hi Thenzawla mite an ni.



Heti khian nimin thlenga Serchhip District-a hri kai hmuhchhuah tawh zawng zawng chu mi 960 an tling tawh a, nimin khan Nursing School, Serchhip aṭangin mi 7 chhuahtir an ni a, heng mite hi Serchhip Vengchunga hri kai hmuhchhuah hmasak lama mite kha an ni a, heti hian nimin khan hri kai enkawl lai mi 100 an awm mek a, enkawl dam zawng zawng hi mi 857 awm tawhin mi 3-in an thihpui tawh a ni.

