Hri leng ziaawm hnuah school 369 hawn a ni tawh

Hri leng a ziaawm chhoh vanga AMC area pawn lama zirna in hawn phal a nih hnuah School Education Directorate-in a chhinchhiah chinah nimin thleng khan school 369 hawn a ni tawh a, khawpui ṭhenkhat – Lunglei, Siaha, Serchhip, Mamit-ahte leh thingtlang khaw ṭhenkhatahte erawh hrileng avangin zirna hawn theih a la ni lo a ni.

He thu hi nimina School Education Directorate Conference Hall-a School Education Officer-te leh Central YMA kumpuan Committee-ten zirna siamṭhat chungchang sawihona an neihah tarlan a ni a, School Education Director James Lalrinchhana kaihhruaiah meeting chuan zirna siamṭhat kawngah a theih ang anga ṭanlakho zel ṭha an ti a, sawihona aṭanga ngaihtuahzui ngaite chu Committee sang zawkah chhawpchhuah ni se an ti a, School Education Department media cell-in Tutorial video clip YouTube-a an dah ṭhin pawh a link Central YMA-ah pek nise, annin a remchan angin zirlaite tan hmun hrang hrangah sem darh leh tura tih a ni a, Mizorama zirna in hma a sawn theih nan Essay inziahsiak buatsaih nise ṭha an ti bawk a ni.

Meeting-ah hian School Education Director hovin Jt. Director Lalhmachhuana leh officer dangte an tel a, CYMA kumpuan Committee hi an chairman Lalhmachhuana hovin member te an tel a ni.

