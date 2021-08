Khaw 22-ah inkhawm phalsak tawh

Mizoram sawrkara Disaster Management & Rehabilitation Department leh Serchhip District Bawrhsap-ten ni 22.8.2021 aṭanga ni 4.9.2021 (Inrinni) zanlai dar 12 thlenga Covid-19 hri leng inkaihhruaina thupek a tihchhuaha Covid-19 hri kai mek awm lohna khuaten inkhawm dilna an dil theih thu tarlan a nih anga inkhawm dilna thehlut khaw 22-te chu inkhawm phalsak an ni ta.

Nimin khan Serchhip District Bawrhsap chuan Covid-19 hri kai mek awm awm lohna khaw 18-a Village Level Task Force on Covid-19 leh tualchhung kohhran Committee-in inkhawm an dilna chu a phalsak a, nimina inkhawm phalsak khuate hi – Bawk-tlang, Lungchhuan, Sailulak, Piler, Thentlang, Chekawn, Thinglian, Vanchengte, Sialhau, Sialsir, Rullam, Keitum, Hualtu, N.Van-laiphai, Lungpho, Khawbel, Bungtlang leh Hmunṭha-te an ni a, Inrinni khan khaw 4 – E.Lungdar, Mualcheng, Ngentiang leh Lungkawlhte chu inkhawm phalna hi pek an lo ni tawh bawk a ni.

Inkhawm theihna khua-ahte hian Pathianni chhunah chauh inkhawm phal a ni a, Biak In-a leng zât chanve (50% seating capacity) emaw mi 200 aia tam lo emaw tel phal niin, Covid-19 symptoms neite chu inkhawm loh tur a ni a, CAB khuah taka kenkawh leh zawm tur niin, Kohhran tinte’n VLTF-te nena thawkhoin CAB/SOP Implementation Committee din tura tih an ni a, inkhawmah hian natna benvawn nei leh kum upa, hriselna chak tawhlote a theih chin chinah kal loh nise tih a nih bakah inkhawmah hian zai phal a ni lo bawk a ni.

